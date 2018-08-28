Ровно 17 лет назад не стало Сергея Перхуна

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Роналдо покупает футбольный клуб (6)
Роналдо покупает футбольный клуб (6)
08:36
Моуриньо: вы знаете, какой счет? 3:0. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл (5)
Моуриньо: вы знаете, какой счет? 3:0. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл (5)
Вчера, 23:54
"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед". Дубль на счету Моуры (4)
"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед". Дубль на счету Моуры (4)
Вчера, 23:20
СМИ: Ляич поедет в "Бешикташ", а не в "Спартак" (3)
СМИ: Ляич поедет в "Бешикташ", а не в "Спартак" (3)
Вчера, 23:05
Ригони оформил дубль в дебютном матче за "Аталанту" (видео) (21)
Ригони оформил дубль в дебютном матче за "Аталанту" (видео) (21)
Вчера, 22:40
"Реал" отдал Лунина в аренду (3)
"Реал" отдал Лунина в аренду (3)
Вчера, 22:28
"Спортинг" не уступит Вендела ЦСКА (6)
"Спортинг" не уступит Вендела ЦСКА (6)
Вчера, 22:12
Полузащитник «Вольфсбурга» Брекало отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества (27)
Полузащитник «Вольфсбурга» Брекало отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества (27)
Вчера, 21:54
Марко Обрадович : самое главное - три очка
Марко Обрадович : самое главное - три очка
Вчера, 21:35
Александр Егоров: Тихонов везде своего сына таскает - не надо мне про родственные связи говорить (31)
Александр Егоров: Тихонов везде своего сына таскает - не надо мне про родственные связи говорить (31)
Вчера, 21:27
Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Алексис Санчес в запасе
Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Алексис Санчес в запасе
Вчера, 20:40
Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы
Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы
Вчера, 20:19
Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео) (34)
Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео) (34)
Вчера, 19:13
Роман Орещук: Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак" (46)
Роман Орещук: Вилков слился с матча "Зенит" - "Спартак" (46)
Вчера, 18:46
Гаджи Гаджиев: Черчесов не всегда берет самых сильных игроков (3)
Гаджи Гаджиев: Черчесов не всегда берет самых сильных игроков (3)
Вчера, 18:27
"Севилья" готова заплатить 20 миллионов за Промеса (24)
"Севилья" готова заплатить 20 миллионов за Промеса (24)
Вчера, 18:07
Луис Адриано дисквалифицирован на три матча (26)
Луис Адриано дисквалифицирован на три матча (26)
Вчера, 17:52
Думбия продолжит карьеру в испанской "Жироне" (1)
Думбия продолжит карьеру в испанской "Жироне" (1)
Вчера, 17:22
Антон Шунин: делал все, чтобы попасть в сборную России (4)
Антон Шунин: делал все, чтобы попасть в сборную России (4)
Вчера, 16:50
Валерий Газзаев: считаю решение по Акинфееву правильным (5)
Валерий Газзаев: считаю решение по Акинфееву правильным (5)
Ровно 17 лет назад не стало Сергея Перхуна
Ровно 17 лет назад, 28 августа 2001 года, ушел из жизни вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Причиной смерти голкипера стала травма, полученная в столкновении с нападающим игроком "Анжи" Будуном Будуновым.
- 18 августа 2001 года, на 75-й минуте матча «Анжи» — ПФК ЦСКА вратарь армейцев Сергей Перхун в борьбе за мяч столкнулся с форвардом хозяев Будуном Будуновым. Голкипер получил тяжелейшую травму головы и был экстренно доставлен в больницу Махачкалы. Позже его перевезли в московскую клинику. Медики до последнего боролись за жизнь Сергея, но все их усилия оказались тщетными. 28 августа 2001 года Перхуна не стало...
Сергей Перхун провел в составе ПФК ЦСКА лишь 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль. За столь непродолжительную карьеру он успел стать одним из лидеров команды, а болельщики армейцев сразу же полюбили молодого, талантливого и всегда улыбчивого голкипера, - сообщается на официальном сайте московского ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.