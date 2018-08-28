Новости партнеров

Ровно 17 лет назад не стало Сергея Перхуна

Ровно 17 лет назад не стало Сергея Перхуна

Ровно 17 лет назад, 28 августа 2001 года, ушел из жизни вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Причиной смерти голкипера стала травма, полученная в столкновении с нападающим игроком "Анжи" Будуном Будуновым.

- 18 августа 2001 года, на 75-й минуте матча «Анжи» — ПФК ЦСКА вратарь армейцев Сергей Перхун в борьбе за мяч столкнулся с форвардом хозяев Будуном Будуновым. Голкипер получил тяжелейшую травму головы и был экстренно доставлен в больницу Махачкалы. Позже его перевезли в московскую клинику. Медики до последнего боролись за жизнь Сергея, но все их усилия оказались тщетными. 28 августа 2001 года Перхуна не стало...

Сергей Перхун провел в составе ПФК ЦСКА лишь 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль. За столь непродолжительную карьеру он успел стать одним из лидеров команды, а болельщики армейцев сразу же полюбили молодого, талантливого и всегда улыбчивого голкипера, - сообщается на официальном сайте московского ЦСКА.
Теги: Перхун ЦСКА
Сегодня, 10:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(2)
№11 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
земля пухом парню... ужасная трагедия


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: ww Белгород (Сегодня, 12:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Помню тот матч.
Очень жалко парня.
Царствие ему небесное...


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№9 Написал: bugimen (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Помню тот матч.. Ужасная трагедия... Светлая память
Регистрация: 28.01.2010 [жалоба]
№8 Написал: khmel Питер (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Скорбим.Вечная память.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Очень жаль


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:29) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Страшная трагедия (((

Царствие небесное


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Судьба - злодейка.
Очень рано ушел из жизни.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: FANAT309903 (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Царстве Небесное парню)Светлая память Сергею! от фаната Локомотива
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:16) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Из ворот в вечность. Вечная память!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 11:09) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
совсем мальчишка был


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:04) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Помним ...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.