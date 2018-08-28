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Александр Егоров: отмена гола Промеса - ошибка лайнсмена

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что третий гол "Спартака" должен был быть засчитан:

– В матче "Спартак" – "Динамо" в добавленное время Промес забил мяч, но судья его не засчитал. Как прокомментируете?

– Мяч был забит по правилам. Это ошибка ассистента, - передает слова Егорова "Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Спартак Динамо Промес
Сегодня, 14:14
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(4)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:00) #
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online

Судья может исправлять ошибку ассистента. Такие случаи бывали.

Кот на табло повернул случайно 7-0 на 0-7 . Зрители заорали . Шутка, сказал кот и вернул табло в правильное положение- 5- 1.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: лысый Москва (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Цитата: NIK-68
Не слишком ли много ошибок? Может пора уже наказывать посерьёзней,и не только рублём.


Всех судей сводить к окулисту в обязательном порядке.


заодно поинтересоваться о знании правил и рекомендаций по трактовке правил и моментов
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:28) #
  • +4
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Судья может исправлять ошибку ассистента. Такие случаи бывали.
Ассистент мог ошибочно махнуть флажком, но безотносительно к положению Адриано, судья должен был заметить отсутствие касания мяча. А в эпизоде Адриано не участвовал: не мешал вратарю и не отвлекал защитников. Так что - ошибка главного.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему всё на махалу то валят? Ну увидел он офсайд. Ну поднял флажок...Но решение по взятию ворот то один хрен принимает главный. А тут выходит, что он вообще не при делах
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NIK-68
Не слишком ли много ошибок? Может пора уже наказывать посерьёзней,и не только рублём.


Всех судей сводить к окулисту в обязательном порядке.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не слишком ли много ошибок? Может пора уже наказывать посерьёзней,и не только рублём.
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
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