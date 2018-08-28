Денис Глушаков - Радимову: может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов?

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил бывшему футболисту "Зенита" Владиславу Радимову."Дядя Влад, молчание в знак согласия! Может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты ещё играл тогда? Ничего, мы в следующем году, когда вернёмся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезёшь", — написал Глушаков в инстаграме.