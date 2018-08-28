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Денис Глушаков - Радимову: может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов?

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил бывшему футболисту "Зенита" Владиславу Радимову.

"Дядя Влад, молчание в знак согласия! Может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.

Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты ещё играл тогда? Ничего, мы в следующем году, когда вернёмся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезёшь", — написал Глушаков в инстаграме.

Владислав Радимов – Глушакову: дядя Влад за базар отвечает, ждем в кабаке
Теги: Глушаков Радимов
Сегодня, 22:02
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№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Посмотришь, Глушак, в след. году обязательно - в роли зрителя. smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой.

Если Николаич и согласится, то только ливерпульский матч, думаю, на друга Глушачишку полюбоваться, да и на свиней в целом, выдающийся все таки матч, ядрёный такой....


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№6 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Специально для тупого Глушака: начиная с 2008 года Зенит 7 раз играл в Лиге чемпионов, а Спартак 4 раза. Так что свои знания неплохо бы освежить...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да так как Вы играете в ЛЧ, уж действительно лучше на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотреть Лигу чемпионов, а не на Вас в ЛЧ...мы когда играли, хоть куда-то проходили, а Вы ...спроси у Рейнгольда! smile Влад, я бы этому марамою поляну не накрывал, дал-бы денег и нах....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Там не строили,а все 15 лет - таджики cpали.


Они там ещё умирали. 5+ трупов на памяти.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
«Реал»
Во поперло говно из миллеровского быдла. Один матч за всю карьеру в ЛЧ выиграл, а вони вагон. Засранец...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.(с)

Там не строили,а все 15 лет - таджики cpали.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Глушаков vs Буланов

Слепаков vs Шнур

laughing laughing laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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