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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Денис Глушаков - Радимову: может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? (8)
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Денис Глушаков - Радимову: может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов?
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил бывшему футболисту "Зенита" Владиславу Радимову.
"Дядя Влад, молчание в знак согласия! Может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.
Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты ещё играл тогда? Ничего, мы в следующем году, когда вернёмся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезёшь", — написал Глушаков в инстаграме.
Владислав Радимов – Глушакову: дядя Влад за базар отвечает, ждем в кабаке
"Дядя Влад, молчание в знак согласия! Может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают.
Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты ещё играл тогда? Ничего, мы в следующем году, когда вернёмся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезёшь", — написал Глушаков в инстаграме.
Владислав Радимов – Глушакову: дядя Влад за базар отвечает, ждем в кабаке
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