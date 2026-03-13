Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
19:30
ОренбургНе начат

Легионер "Спартака" высказался о возможном уходе из клуба

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Бешикташ".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Жедсона, информацию о возможном уход в "Бешикташ" он узнал от журналиста.

- То, что вы говорите — для меня новость. Я от вас узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне.
Я футболист "Спартака" и полностью сосредоточен на предстоящей игре и на том, что нужно делать, - цитирует Жедсона "Матч ТВ".

Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно за 20,78 миллионов евро и заключил с красно-белыми контракт до лета 2029 года.

Всего полузащитник провел за московский клуб во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего португальца в 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится