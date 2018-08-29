Жена Погребняка отказалась переезжать в Екатеринбург вместе с мужем

Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария не поедет вместе с мужем жить в Екатеринбург.Напомним, Погребняк сегодня подписал контракт с "Уралом". Мария Погребняк приехала на подписание контракта вместе с мужем, но переезжать с ним она не собирается. Семья Погребняка останется в Москве, супруги будут навещать друг друга.Мария Погребняк известна своей светской жизнью. Она основала в Москве женский кружок под названием "Клуб гламурных бэйб", а на ее инстаграм подписано 850 тыс. человек. Девушка уже пообещала своим поклонницам из Екатеринбурга частые встречи.