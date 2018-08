Жена Погребняка отказалась переезжать в Екатеринбург вместе с мужем

Ну, что мои хорошие, у меня для вас отличная новость! ?Теперь мы будем чаще встречаться в Екатеринбурге?Мой муж @poga8 подписал контракт с @fc_ural Фк Урал! Будем организовывать с вами наши женские встречи? Я безумно рада буду встретится с болельщицами @fc_ural , разработать для нас девушек стильные футболки, чтобы на футбол ходили все красивыми! Кто тут живет?

