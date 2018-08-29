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Жена Погребняка отказалась переезжать в Екатеринбург вместе с мужем

Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария не поедет вместе с мужем жить в Екатеринбург.

Напомним, Погребняк сегодня подписал контракт с "Уралом". Мария Погребняк приехала на подписание контракта вместе с мужем, но переезжать с ним она не собирается. Семья Погребняка останется в Москве, супруги будут навещать друг друга.

Мария Погребняк известна своей светской жизнью. Она основала в Москве женский кружок под названием "Клуб гламурных бэйб", а на ее инстаграм подписано 850 тыс. человек. Девушка уже пообещала своим поклонницам из Екатеринбурга частые встречи.



Ura.ru
Теги: Погребняк Урал
Сегодня, 17:49
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№7 Написал: командир (Сегодня, 18:05) #
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Когда это блядствопрекратится?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:05) #
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online

Цитата: Городовой
Клуб содержанок с залежами ботокса и силикона.Новая тема-я сломала ноготь с макияжем за штуку евро,но папик купил мне новый мерс,всем чмоки-поки.

У богатых свои причуды(с). Нам их никогда не понять и наоборот.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: khmel Питер (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И кому это интересно???
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Она основала в Москве женский кружок под названием "Клуб гламурных бэйб

бляяяяяяя
такой генофонд не должен иметь продолжение...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Клуб гламурных булк.

Клуб содержанок с залежами ботокса и силикона.Новая тема-я сломала ноготь с макияжем за штуку евро,но папик купил мне новый мерс,всем чмоки-поки.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Футбольная новость дня блеать...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:55) #
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online

Клуб гламурных булк.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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