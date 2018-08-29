Жена Погребняка отказалась переезжать в Екатеринбург вместе с мужем

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:54
Погребняк - в "Урале" (11)
Погребняк - в "Урале" (11)
14:27
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
13:59
Шиманьского не будет в ЦСКА (15)
Шиманьского не будет в ЦСКА (15)
13:47
"Зенит" вылетел в Норвегию (6)
"Зенит" вылетел в Норвегию (6)
13:08
Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м (12)
Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м (12)
10:46
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (9)
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (9)
09:57
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (3)
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (3)
09:23
Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (26)
Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (26)
01:04
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Жена Погребняка отказалась переезжать в Екатеринбург вместе с мужем
Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария не поедет вместе с мужем жить в Екатеринбург.
Напомним, Погребняк сегодня подписал контракт с "Уралом". Мария Погребняк приехала на подписание контракта вместе с мужем, но переезжать с ним она не собирается. Семья Погребняка останется в Москве, супруги будут навещать друг друга.
Мария Погребняк известна своей светской жизнью. Она основала в Москве женский кружок под названием "Клуб гламурных бэйб", а на ее инстаграм подписано 850 тыс. человек. Девушка уже пообещала своим поклонницам из Екатеринбурга частые встречи.
Ura.ru
Напомним, Погребняк сегодня подписал контракт с "Уралом". Мария Погребняк приехала на подписание контракта вместе с мужем, но переезжать с ним она не собирается. Семья Погребняка останется в Москве, супруги будут навещать друг друга.
Мария Погребняк известна своей светской жизнью. Она основала в Москве женский кружок под названием "Клуб гламурных бэйб", а на ее инстаграм подписано 850 тыс. человек. Девушка уже пообещала своим поклонницам из Екатеринбурга частые встречи.
Ну, что мои хорошие, у меня для вас отличная новость! ?Теперь мы будем чаще встречаться в Екатеринбурге?Мой муж @poga8 подписал контракт с @fc_ural Фк Урал! Будем организовывать с вами наши женские встречи? Я безумно рада буду встретится с болельщицами @fc_ural , разработать для нас девушек стильные футболки, чтобы на футбол ходили все красивыми! Кто тут живет?
Ura.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.