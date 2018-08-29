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Арнор Сигурдссон прошёл медицинское обследование перед переходом в ЦСКА

Полузащитник шведского "Норрчёпинга" Арнор Сигурдссон прошёл медицинское обследование перед переходом в ЦСКА.

Если результаты устроят московский клуб, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Ранее агент Бьярки Гуннлаугссон, который представляет интересы Сигурдссона, заявил, что "Норрчёпинг" и ЦСКА достигли ощутимого прогресса в переговорах по трансферу 19-летнего исландского футболиста.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 23:22
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№3 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 23:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Сумасшедший игрок! Оценивается в 250 тыщ.
У самих такой же в дубле есть, Тикнизян - игрок молодежной сборной, тоже 19 лет и оценивается в 200 тыщ.

Хорошо, что не деньги по полю бегают и решения принимают.

Японца еще и вполне должно хватить.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 23:30) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Сумасшедший игрок! Оценивается в 250 тыщ.
У самих такой же в дубле есть, Тикнизян - игрок молодежной сборной, тоже 19 лет и оценивается в 200 тыщ.
Наигрывайте своего, результат будет такой же если не лучше


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 23:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Эта прибавка надеемся пойдет на пользу ЦСКА. Еще японец кажется на подходе.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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