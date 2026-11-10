Семшов назвал кандидата на пост главного тренера "Локомотива": свой человек для клуба

- Думаю, что "Локомотиву" нужно назначать главного тренера сейчас, не дожидаясь зимней паузы.
Есть Хохлов — свой человек для клуба. Назначенный тренер должен вести команду до конца сезона.
Не нужно каких-то временных фигур на три тура, оставшиеся до зимнего перерыва, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. После
этой встречи председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.