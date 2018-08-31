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Григорий Иванов: Погребняк – сбитый летчик? В Дзюбу тоже никто не верил

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал подписание нападающего Павла Погребняка.

– Почему решили пригласить Погребняка?

– Нам нужен нападающий. Павел – опытный форвард. Мы посчитали, что он нам поможет. Думаю, нашим молодым ребятам также будет полезно поиграть рядом с таким мастером.

– Не смущало, что Павел только в октябре-ноябре вернется на поле?

– Конечно, мы все учитывали, знали про его травму. Но тренерский штаб в нем заинтересован. Очень довольны, что он у нас.

– Срок контракта?

– Заключили на сезон. Не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы. Если его все будет устраивать, а нас устроит его игра, думаю, продлим соглашение.

– По зарплате быстро договорились?

– Никаких вопросов не возникало. Но цифры я называть не стану. Все нормально.

– Вас напрягает, когда некоторые специалисты и болельщики называют Погребняка "деревянным" и "сбитым летчиком"?

– Хм. Если всех этих специалистов слушать… Мы играем в премьер-лиге уже шестой сезон. С нашими возможностями, считаю, достойно выступаем. Если ошибемся – есть с кого спросить. Без тренерского штаба у нас ни один трансфер не проходит. Парфенов сказал, что Погребняк ему нужен. Почему нет? Вот мы его и позвали.

Павла называют сбитым летчиком? Можно вспомнить Дзюбу в прошлом году. В него тоже никто не верил, многие его критиковали, списали со счетов.

Он оказался не нужен "Зениту", про него стали говорить гадости. Но Артем ушел в Тулу, доказал, что он футболист с большой буквы. Парень попал на чемпионат мира, стал лидером сборной и сейчас его только хвалят. В любом городе знают, кто такой Дзюба!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Погребняк Урал
Сегодня, 20:47
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