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Себастьян Дриусси и Анюков избежали серьезных травм

Состояние здоровья нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, который получил травму в матче со "Спартаком", не вызывает опасений.

В результате обследования у Дриусси не выявлено серьезных повреждений.

Также итоги медосмотра показали, что защитник Александр Анюков избежал травмы. Он был заменен в ходе игры Лиги Европы с "Мольде" (1:2).

ФК "Зенит"
Теги: Дриусси Анюков Зенит
Сегодня, 18:20
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№5 Написал: genna (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
А как свиньи валялись и корчились на своем стадионе в прошлом году уже забыли? И весь стадион визжал лежи лежи. Тьфу .....
Регистрация: 13.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 18:44) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один продолжил играть с крестами, а другой загибался как будто умирает. Почувствуйте разницу
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Анюкову пора на покой это точно
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а как Дрюся загибался !
носилки требовал .
звал полкового капеллана для отпущения грехов.

носилки фраеру подали, а капеллан не пришёл- ибо на зоне по статье зашкварной чалится.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сколько Ане лет? 45? отпустили бы мужика уже!)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
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