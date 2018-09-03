Себастьян Дриусси и Анюков избежали серьезных травм

Состояние здоровья нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, который получил травму в матче со "Спартаком", не вызывает опасений.В результате обследования у Дриусси не выявлено серьезных повреждений.Также итоги медосмотра показали, что защитник Александр Анюков избежал травмы. Он был заменен в ходе игры Лиги Европы с "Мольде" (1:2).