Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящих матчей со сборными Египта (товарищеская игра, 7 сентября) и Сербии (отбор на Евро-2019, 11 сентября).

"Мы хотим показывать максимум в каждой игре. Понятно, что в первую очередь мы готовимся к Сербии, к официальным матчам, но подготовка тоже очень важна.

Хотелось бы поблагодарить футбольную федерацию Египта, что приняли наше предложение. Для нас не так важно, схожи ли по стилю Египет и Сербия. Для нас важно найти свою игру, вспомнить взаимодействия.

ЧМ в России дал толчок развитию нашего футбола, сейчас мы видим, что достаточно большая группа игроков молодёжной сборной стабильно играет в клубах, в том числе и РПЛ: Максименко, Рассказов, Чернов, Алиев, Чалов, Бакаев, Зуев. И ещё есть игроки, которые уже играют в старте или где-то на подходе в своих клубах.

Для нас игра с Сербией очень важна, но так же важны и следующие игры. Мы понимаем, что отборочный турнир вышел на финишную прямую, нашей команде осталось провести три игры, и от результата этих игр будет зависеть, пройдём мы дальше или нет.

Считаю, что у нас хорошие шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Вижу, что футболисты это понимают, показывают свой максимум и сделают всё возможное, чтобы выполнить эту задачу", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Вчера, 23:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.