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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящих матчей со сборными Египта (товарищеская игра, 7 сентября) и Сербии (отбор на Евро-2019, 11 сентября).
"Мы хотим показывать максимум в каждой игре. Понятно, что в первую очередь мы готовимся к Сербии, к официальным матчам, но подготовка тоже очень важна.
Хотелось бы поблагодарить футбольную федерацию Египта, что приняли наше предложение. Для нас не так важно, схожи ли по стилю Египет и Сербия. Для нас важно найти свою игру, вспомнить взаимодействия.
ЧМ в России дал толчок развитию нашего футбола, сейчас мы видим, что достаточно большая группа игроков молодёжной сборной стабильно играет в клубах, в том числе и РПЛ: Максименко, Рассказов, Чернов, Алиев, Чалов, Бакаев, Зуев. И ещё есть игроки, которые уже играют в старте или где-то на подходе в своих клубах.
Для нас игра с Сербией очень важна, но так же важны и следующие игры. Мы понимаем, что отборочный турнир вышел на финишную прямую, нашей команде осталось провести три игры, и от результата этих игр будет зависеть, пройдём мы дальше или нет.
Считаю, что у нас хорошие шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Вижу, что футболисты это понимают, показывают свой максимум и сделают всё возможное, чтобы выполнить эту задачу", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Мы хотим показывать максимум в каждой игре. Понятно, что в первую очередь мы готовимся к Сербии, к официальным матчам, но подготовка тоже очень важна.
Хотелось бы поблагодарить футбольную федерацию Египта, что приняли наше предложение. Для нас не так важно, схожи ли по стилю Египет и Сербия. Для нас важно найти свою игру, вспомнить взаимодействия.
ЧМ в России дал толчок развитию нашего футбола, сейчас мы видим, что достаточно большая группа игроков молодёжной сборной стабильно играет в клубах, в том числе и РПЛ: Максименко, Рассказов, Чернов, Алиев, Чалов, Бакаев, Зуев. И ещё есть игроки, которые уже играют в старте или где-то на подходе в своих клубах.
Для нас игра с Сербией очень важна, но так же важны и следующие игры. Мы понимаем, что отборочный турнир вышел на финишную прямую, нашей команде осталось провести три игры, и от результата этих игр будет зависеть, пройдём мы дальше или нет.
Считаю, что у нас хорошие шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Вижу, что футболисты это понимают, показывают свой максимум и сделают всё возможное, чтобы выполнить эту задачу", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
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