Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Максименко: Каррера – очень положительный человек

Вратарь "Спартака" Александр Максименко поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

"Каррера очень положительный человек. Он сильный мотиватор и хороший тренер, который привел нашу команду к чемпионству.

Всегда поможет, поддержит, даст совет", - цитирует молодого голкипера РФС
Теги: Спартак Каррера Максименко
Сегодня, 10:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.