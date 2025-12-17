"СЭ": Вера прошел медосмотр для перехода в "Локомотив"

По данным источника, полузащитник Лукас Вера успешно завершил медицинский осмотр перед подписанием контракта с московским "Локомотивом". Сообщается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.
Ранее в СМИ появлялись данные о том, что 28-летний аргентинец подпишет соглашение на 2,5 года.
Напомним, последним клубом в игровой карьере хавбека был "Аль-Вахда", состав которого он пополнил в минувшее летнее трансферное окно. 23 сентября клуб разорвал контракт с футболистом, не сыгравшим ни одного матча.
Источник: "СЭ"
"Железнодорожники" близки к новому приобретению.
Фото: ФК "Химки"