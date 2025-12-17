Матчи Скрыть

Агент нападающего "Зенита" прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА

Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда "Зенита" Лусиано Гонду, отреагировал на слухи о переговорах с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"По этому поводу нет никакого предложения", - приводит слова агента "РИА Новости".

Ранее в СМИ сообщалось о том, что московский ЦСКА заинтересован в нападающем "Зенита" Лусиано Гонду и планирует приобрести игрока этой зимой.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в 22 матчах за петербургскую команду во всех турнирах, провел на поле 769 минут, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

