Агент нападающего "Зенита" прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА

"По этому поводу нет никакого предложения", - приводит слова агента "РИА Новости".
Ранее в СМИ сообщалось о том, что московский ЦСКА заинтересован в нападающем "Зенита" Лусиано Гонду и планирует приобрести игрока этой зимой.
В текущем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в 22 матчах за петербургскую команду во всех турнирах, провел на поле 769 минут, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда "Зенита" Лусиано Гонду, отреагировал на слухи о переговорах с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"