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Федор Кудряшов вернется в строй через две недели

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о ситуации с травмами.

"У нас есть проблемы с травмированными игроками, с теми кто играл, но проводил мало времени или вообще не играл. Поэтому у игроков разные функциональные состояния, но это обычная история, когда у команды много сборников.

Сейчас Джанаев лечится в Германии. А Кудряшов приехал с повреждением из сборной. Он пропустит примерно 2 недели", - цитирует Бердыева Бизнес-Онлайн
Теги: Кудряшов Рубин Сборная России
Сегодня, 13:17
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