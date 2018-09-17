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Александр Ерохин: Маркизио было немного непривычно в матче с "Оренбургом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что новичку Клаудио Маркизио необходимо время для адаптации.

"Ему было немного непривычно: стадион, атмосфера, тяжелое поле. Уверен, с каждым днем он будет чувствовать себя комфортнее, и он нам поможет. Что касается адаптации, то она требуется любому футболисту, который переходит в другой клуб, – нужно наладить связи в команде, взаимопонимание на поле и за его пределами. Какое-то время необходимо", - цитирует Ерохина официальный сайт "Зенита".
Теги: Ерохин Маркизио Зенит Оренбург
Сегодня, 17:20
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