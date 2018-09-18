Глушаков и Ещенко лайкнули гневные посты Назарова с критикой Карреры

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк к видео известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот читает стихотворение о главном тренере москвичей Массимо Каррере.Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера. Лайк Ещенко остается до момента публикации этой заметки, а болельщики в комментариях осуждают поведение футболиста "Спартака".