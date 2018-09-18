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Глушаков и Ещенко лайкнули гневные посты Назарова с критикой Карреры

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк к видео известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот читает стихотворение о главном тренере москвичей Массимо Каррере.

Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера. Лайк Ещенко остается до момента публикации этой заметки, а болельщики в комментариях осуждают поведение футболиста "Спартака".

Дмитрий Назаров жестко прошелся по Каррере

Дмитрий Назаров: все, снимайте розовые очки. Пора. Другой тренер будет лучше Карреры!
Теги: Глушаков Ещенко Спартак Каррера
Сегодня, 01:18
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№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 02:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Выгонять за лайк?Сомнительное дел

Да у нас даже сажают за лайки ирепосты, господа... Вы не знали где живёте?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 02:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Выгонять за лайк?Сомнительное дело.А игры нет это факт.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 01:47) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Пивовед
вон из команды.
обоих.
немедленно.

Цитата: Spielhur
На выход лбоих

хрюны, хотите выгнать россиян из-за авантюриста-макаконника? Разве Глушак не внёс большой вклад в чемпионство свинарни? Ну не подлецы?


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:22) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Забурлило говно...
На выход лбоих.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
вон из команды.
обоих.
немедленно.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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