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"Сила команды в том, чтобы держать удар!" Орлов - о пенальти в матче "Зенит" - "Динамо"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о пенальти в ворота "Динамо" в 4-м туре РПЛ против "Зенита" (0:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Некоторые считают, что пенальти сломал игру "Динамо"? Не знаю... Может быть, и сломал. Но сила команды и состоит в том, чтобы держать удар!
А если гости посчитали, что их сплавляют, то это как-то несерьезно... Да, вы владели инициативой. Пропустили с пенальти. Бывает. Но так продолжайте гнуть свою линию.

Вчера, 16 августа, московское "Динамо" уступило в гостях "Зениту" в 4-м туре РПЛ с разгромным счетом 0:3.

Напомним, на 27-й минуте матча главный арбитр встречи Артем Чистяков, после консультации с системой видеопомощи арбитрам (ВАР) и повторного просмотра эпизода, назначил пенальти в ворота гостей. Причиной стало нарушение правил со стороны защитника Давида Рикардо, который ударил в своей штрафной площади нападающего хозяев Александра Соболева.

Источник: "СЭ"

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