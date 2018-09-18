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Андрей Канчельскис: "лайки" Глушакова и Ещенко? Я знаю собаку лайку, а также спаниеля и овчарку

Андрей Канчельскис: "лайки" Глушакова и Ещенко? Я знаю собаку лайку, а также спаниеля и овчаркуБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом Rusfootball.info поделился мыслями по поводу информации, согласно которой Денис Глушаков и Андрей Ещенко отстранены от тренировок с основной командой «Спартака». Напомним, что накануне игроки «красно-белых» «лайкнули» видео актера и болельщика клуба Дмитрия Назарова, в котором он в стихотворной форме выступил с критикой в адрес главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры. Позже Глушаков заявил,что не ставил «лайк» ролику.

- Вы мне объясните что такое «лайки». Я не пользуюсь этим безобразием и не буду пользоваться, - приводит слова Канчельскиса корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но если даже это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие - обращать внимание на какие-то «лайки». Это детский сад. Какие-то там «лайки». Собаку лайку знаю, а про «лайки» не знаю.

Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок?.. Если мы будем обращать внимание на «лайки», на овчарку, на спаниеля, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том какие «лайки» у Глушакова и Ещенко. Дмитрий Назаров — эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать свое мнение. Но если мы будем обращать на все внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то «лайки» - безобразие! Какая разница, кто что написал? Не понимаю, что такое «лайки». Если говорю — значит говорю, не говорю — значит не говорю. Какие проблемы? Поэтому никаких лаек, овчарок, спаниелей, пекинесов у меня нет. Хотя раньше были. Вы просто в себе разберитесь сначала.

Rusfootball
Теги: Канчельскис Глушаков Ещенко Спартак Каррера
Вчера, 22:45
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(2)
№5 Написал: Sokrates С-Петербург (Вчера, 23:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как же крепко в мозгах сидят обычаи страны, где 2-х мнений быть не могло! Ну понравились ребятам стишки. Ну и что? Они имеют право на своё мнение? Тем более, что не высказывались. Что? Вся команда должна мыслить одинаково? И кто это отследил, чьи "лайки"? Командная служба собственной безопасности? Бред! Куда катимся? Вернее сползаем?
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: VanDok Киров (Вчера, 23:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
тебя спросить забыли!

А тебя и кончелькиса не спросили (не знать, что такое лайки - душой кривит)? Смысл не в ереси, а в том, что как что, свиньи сами друг в друга говном кидаются, оттого и свиньи
Регистрация: 7.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:07) #
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После карьеры футболиста ...ни какого развития....наверное кроме овчарок ...Мурок то же знает....о больше ни чего...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
VanDok,
Тебя спросить забыли!
А по существу - всё верно сказано. Если обращать внимание на всю эту ересь, то... никогда концы с концами не сведём... Бред какой-то, для профессионального клуба - непозволительно реагировать таким образом нак каждый подобный чих со стороны.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: VanDok Киров (Вчера, 22:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зачем признаваться в собственной тупости? У Канчельскиса как не высказывание, так бред полный.
Регистрация: 7.04.2012 [жалоба]
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