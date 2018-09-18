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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Канчельскис: "лайки" Глушакова и Ещенко? Я знаю собаку лайку, а также спаниеля и овчарку
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом Rusfootball.info поделился мыслями по поводу информации, согласно которой Денис Глушаков и Андрей Ещенко отстранены от тренировок с основной командой «Спартака». Напомним, что накануне игроки «красно-белых» «лайкнули» видео актера и болельщика клуба Дмитрия Назарова, в котором он в стихотворной форме выступил с критикой в адрес главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры. Позже Глушаков заявил,что не ставил «лайк» ролику.
- Вы мне объясните что такое «лайки». Я не пользуюсь этим безобразием и не буду пользоваться, - приводит слова Канчельскиса корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но если даже это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие - обращать внимание на какие-то «лайки». Это детский сад. Какие-то там «лайки». Собаку лайку знаю, а про «лайки» не знаю.
Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок?.. Если мы будем обращать внимание на «лайки», на овчарку, на спаниеля, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том какие «лайки» у Глушакова и Ещенко. Дмитрий Назаров — эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать свое мнение. Но если мы будем обращать на все внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то «лайки» - безобразие! Какая разница, кто что написал? Не понимаю, что такое «лайки». Если говорю — значит говорю, не говорю — значит не говорю. Какие проблемы? Поэтому никаких лаек, овчарок, спаниелей, пекинесов у меня нет. Хотя раньше были. Вы просто в себе разберитесь сначала.
Rusfootball
- Вы мне объясните что такое «лайки». Я не пользуюсь этим безобразием и не буду пользоваться, - приводит слова Канчельскиса корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но если даже это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие - обращать внимание на какие-то «лайки». Это детский сад. Какие-то там «лайки». Собаку лайку знаю, а про «лайки» не знаю.
Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок?.. Если мы будем обращать внимание на «лайки», на овчарку, на спаниеля, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том какие «лайки» у Глушакова и Ещенко. Дмитрий Назаров — эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать свое мнение. Но если мы будем обращать на все внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то «лайки» - безобразие! Какая разница, кто что написал? Не понимаю, что такое «лайки». Если говорю — значит говорю, не говорю — значит не говорю. Какие проблемы? Поэтому никаких лаек, овчарок, спаниелей, пекинесов у меня нет. Хотя раньше были. Вы просто в себе разберитесь сначала.
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