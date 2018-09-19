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Вратарь "Енисея" Давид Юрченко пропустит около месяца из-за травмы колена

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко сообщил, что травмировал колено в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (0:1).

"В матче с "Рубином" получил травму колена. Операция пройдёт в Германии, срок восстановления — месяц. По этой причине я пропущу несколько игр.

Наша команда нуждается в вашей поддержке! Так что жду полный стадион на игре с "Уралом", — написал Юрченко в своём твиттере.

Матч "Енисея" с "Уралом" состоится 22 сентября. Это будет первая игра РПЛ в Красноярске.
Теги: Енисей Юрченко
Сегодня, 19:14
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