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Роберт Мак: Дзюба лучший форвард РПЛ

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак считает, что его партнер по команде Артем Дзюба после чемпионата мира-2018 стал героем России, проведя фантастический турнир.

– Артем Дзюба сделал хет-трик во встрече с минским «Динамо», мог оформить и покер, но со стороны показалось, что он отдал вам право исполнить пенальти. Так и было?

– Сперва я заработал пенальти для Артема, он забил, а потом в штрафной сбили уже его, и я попросил у него возможность исполнить удар. Дзюба согласился, сказал, что нет никаких проблем, и я могу бить. Этот момент хорошо говорит о характере Артема, – сказал игрок.

– Видели мотивационную речь Дзюбы перед серией пенальти в четвертьфинале чемпионата мира против хорватов? Может, он и вам что-то подобное перед одиннадцатиметровым говорил?

– Ту речь я видел, но ни слова не понял. Дзюба был главным действующим лицом в сборной России. Видите, как все изменилось: весной у него были большие проблемы, а после чемпионата мира Артем стал героем России. Он провел фантастический турнир и заслужил это признание.

– Вы недавно играли со "Спартаком". Можете сравнить уровень Дзюбы с уровнем форвардов "Спартака" или нападающих других клубов России?

– Дзюба – лучший! В "Спартаке" есть Зе Луиш, но в Дзюбу все верят, все его любят, а Артем чувствует это. Когда футболист ощущает подобное, уровень его уверенности зашкаливает. На данный момент Дзюба – лучший форвард российской премьер-лиги.

Дзюба в текущем сезоне провел в составе сине-бело-голубых девять матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Р-Спорт
Теги: Мак Дзюба Зенит
Сегодня, 08:57
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