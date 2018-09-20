Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей

Голкипер казанского "Рубина" Иван Коновалов рассказал о конкуренции на вратарской позиции в команде Курбана Бердыева."Каждый вратарь хочет играть. И всегда нужно быть готовым. Вот ты сидишь и смотришь на другого, а на следующий день должен выйти и сыграть на том же уровне. Или даже лучше. Вчера ты был вторым, сегодня ты третий, а завтра первый — такая судьба у вратарей. Желаю Сослану здоровья и чтобы он поскорее включился в работу. Никаких вопросов друг к другу у нас быть не должно.Теперь я первый номер? Сложно сказать. Если ты в стартовом составе, то в этой конкретной игре ты — первый. Вот сыграешь игр 100 в составе, тогда основной игрок. В моём случае это пока не так", - сказал Коновалов.