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Дмитрий Кириченко: считаю "Ростов" своим вторым домом - я провел здесь 10 лет жизни

Старший тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Считаю "Ростов" своим вторым домом - я провел здесь более 10 лет как игрок и тренер, так что приехал сюда с особыми чувствами.

Работа Карпина? Видно, что "Ростов" знает, что делает, работает очень агрессивно в борьбе, его игра заточена на результат", – сказал Кириченко в эфире телеканала "Матч ТВ".
Матч между "Ростовом" и "Уфой" начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.
Теги: Ростов УФА Кириченко
Сегодня, 14:45
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