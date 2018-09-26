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"Крылья Советов" не намерены увольнять Тихонова

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что клуб доверяет главному тренеру Андрею Тихонову, несмотря на его комментарии о селекции клуба и турнирное положение самарцев в Премьер-Лиге.

"Не надо искать жареного. Сейчас у нас сложная ситуация, но Андрей Тихонов в команде и продолжает работать", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шашков Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 15:04
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:25) #
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Посмотри, после двух игр на выезде - после завтрашнего проигрыша в 1/16 финала Кубка России команде "Тамбов", а затем - проигрыша в Казани "Рубину"....
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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