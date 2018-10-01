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Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым

Капитан сборной России Игорь Акинфеев объяснил решение завершить карьеру в национальной команде.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.

15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление.

И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ЦСКА.

Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны", – приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 12:44
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(3)
№6 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Кто знает, если бы Смолов не бил тот пенальти...может была бы и более весомая награда на домашнем ЧМ. Но с состава 2008 года почти уже и нет никого, очень грустно. Надеюсь будет еще поколение таких игроков. Еще более грустно, что человеку уже 32 года...В памяти еще 25-26 лет Игорю... И матчи, когда он Овчиникова заменял. Карьера с борной была не сказать, что безупречная, но вратарская линия теперь еще более скудная становится. Теперь уже 2-ой и 3-ий вратарь действительно будут уступать по уровню первому.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Решил все силы отдать клубу,логично.Лунев твой выход.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Игорь и большое спасибо.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:02) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AdreiPeterbyrg
СПАСИБО

Реально СПАСИБО!!!
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 12:58) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
осталось из россыпи перспективных и молодых вратарей выбрать нового 1 номера сборной и не менять каждый раз, а наигрывать
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
СПАСИБО за домашний чемпионат мира!

Тот отбитый пенальти я буду помнить до конца жизни!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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