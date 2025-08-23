Гендиректор "Ахмата" рассказал, кого хотел бы видеть в команде

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что хотел бы видеть полузащитника Далера Кузяева в грозненской команде.

Напомним, Далер Кузяев выступал за грозненский "Ахмат" с 2014 по 2017 год. В прошлом сезоне российский полузащитник провел 13 игр за французский "Гавр", забив 1 гол. Игрок покинул клуб в летнее межсезонье в связи с истечением контракта.

- Мы с радостью хотели бы видеть Далера в нашей команде, но пока переговоры по нему мы не вели, - сказал Айдамиров " Чемпионату ".