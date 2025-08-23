- Мы однозначно работаем над вариантами с будущим Рифата. Мы контактируем с турецкими клубами, но на сегодняшний день у нас есть вариант и с российским клубом, по которому мы тоже ведём переговоры, - сказал Кузьмичев "Чемпионату".
Напомним, Рифат Жемалетдинов выступал за ЦСКА с 2024 по 2025 год. За этот период российский полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
Агент Жемалетдинова рассказал о будущем игрока
Фото: "Чемпионат"