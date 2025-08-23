Филимонов - о "Спартаке": взяли очередного иностранного тренера - поменяют на следующего

- Не грустно ли, что "Спартак" не смотрит в сторону российских тренеров? Мне грустить некогда. У меня своих дел в жизни много. Я ушел из "Спартака" 24 года назад. За это время ни одного предложения от "Спартака" по тренерской деятельности не поступало. Я об этом не грущу. Что касается других российских тренеров, то мне даже не обидно, эмоций нет. Взяли очередного тренера - поменяют на следующего. Стабильности и результатов нет, - передаёт слова Филимонова "Матч ТВ".
С июня 2024 года "Спартак" возглавляет сербский специалист Деян Станкович. В пяти матчах нового сезона РПЛ красно-белые набрали 5 очков и занимают 13-е место - в зоне переходных матчей. В сезоне-2024/2025 под руководством Станковича московский клуб финишировал четвёртым, набрав 57 очков в 30 матчах.
Последним российским главным тренером "Спартака" был Олег Кононов, покинувший этот пост в сентябре 2019 года.
Фото: ФК "Спартак"