Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
14:00
СпартакНе начат
Зенит
16:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
УфаНе начат
Черноморец
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
14:30
ТоттенхэмНе начат
Бернли
17:00
СандерлендНе начат
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
18:00
СельтаНе начат
Атлетико
20:30
ЭльчеНе начат
Леванте
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
19:30
НаполиНе начат
Дженоа
19:30
ЛеччеНе начат
Рома
21:45
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
ВердерНе начат
Хайденхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
16:30
ШтутгартНе начат
Байер
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
АугсбургНе начат
Санкт-Паули
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
18:00
ПарижНе начат
Ницца
20:00
ОсерНе начат
Лион
22:05
МетцНе начат

Филимонов - о "Спартаке": взяли очередного иностранного тренера - поменяют на следующего

Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов ответил на вопрос об отношении красно-белых к российским тренерам.
Фото: ФК "Спартак"
- Не грустно ли, что "Спартак" не смотрит в сторону российских тренеров? Мне грустить некогда. У меня своих дел в жизни много. Я ушел из "Спартака" 24 года назад. За это время ни одного предложения от "Спартака" по тренерской деятельности не поступало. Я об этом не грущу. Что касается других российских тренеров, то мне даже не обидно, эмоций нет. Взяли очередного тренера - поменяют на следующего. Стабильности и результатов нет, - передаёт слова Филимонова "Матч ТВ".

С июня 2024 года "Спартак" возглавляет сербский специалист Деян Станкович. В пяти матчах нового сезона РПЛ красно-белые набрали 5 очков и занимают 13-е место - в зоне переходных матчей. В сезоне-2024/2025 под руководством Станковича московский клуб финишировал четвёртым, набрав 57 очков в 30 матчах.

Последним российским главным тренером "Спартака" был Олег Кононов, покинувший этот пост в сентябре 2019 года.

