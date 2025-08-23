- Что касается положения "Спартака" в турнирной таблице, я стараюсь вообще не смотреть туда. Я жду, когда красно-белые улучшат свою игру, а потом изменят ситуацию в таблице, - сказал Кечинов "Чемпионату".
На данный момент команда Деяна Станковича занимает 11-е место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков в пяти матчах. Сегодня, 23 августа, красно-белые на выезде сыграют с "Рубином". Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Кечинов - о "Спартаке": стараюсь не смотреть в турнирную таблицу
Фото: "Чемпионат"