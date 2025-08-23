- В "Васко да Гама" переходит Роберт Ренан. Нино здесь ни при чём, - передаёт слова Медведева "Матч ТВ".
Ранее в социальных сетях бразильских СМИ появилась информация, что центральный защитник "Зенита" Нино якобы согласовал контракт с "Васко да Гама" и сообщил руководству сине-бело-голубых о своём желании оформить трансфер.
21-летний бразильский центральный защитник Роберт Ренан в июне 2025 года вернулся из аренды в саудовском "Аль-Шабабе" и не заявлен за "Зенит" в РПЛ.
Александр Медведев рассказал, кто из защитников "Зенита" на самом деле переходит в "Васко да Гама"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу информации о якобы согласованном переходе центрального защитника Нино в бразильский "Васко да Гама".
Фото: ФК "Зенит"