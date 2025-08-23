Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
14:00
СпартакНе начат
Зенит
16:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
УфаНе начат
Черноморец
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
14:30
ТоттенхэмНе начат
Бернли
17:00
СандерлендНе начат
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
18:00
СельтаНе начат
Атлетико
20:30
ЭльчеНе начат
Леванте
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
19:30
НаполиНе начат
Дженоа
19:30
ЛеччеНе начат
Рома
21:45
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
ВердерНе начат
Хайденхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
16:30
ШтутгартНе начат
Байер
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
АугсбургНе начат
Санкт-Паули
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
18:00
ПарижНе начат
Ницца
20:00
ОсерНе начат
Лион
22:05
МетцНе начат

Александр Медведев рассказал, кто из защитников "Зенита" на самом деле переходит в "Васко да Гама"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу информации о якобы согласованном переходе центрального защитника Нино в бразильский "Васко да Гама".
Фото: ФК "Зенит"
- В "Васко да Гама" переходит Роберт Ренан. Нино здесь ни при чём, - передаёт слова Медведева "Матч ТВ".

Ранее в социальных сетях бразильских СМИ появилась информация, что центральный защитник "Зенита" Нино якобы согласовал контракт с "Васко да Гама" и сообщил руководству сине-бело-голубых о своём желании оформить трансфер.

21-летний бразильский центральный защитник Роберт Ренан в июне 2025 года вернулся из аренды в саудовском "Аль-Шабабе" и не заявлен за "Зенит" в РПЛ.

