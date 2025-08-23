Дмитрий Кузнецов: футбол Челестини меня впечатляет. ЦСКА будет претендовать на чемпионство

- Футбол Челестини меня впечатляет: агрессивный, быстрый, скоростной, много голевых моментов. Мне очень нравится нынешний ЦСКА. Без сомнений, "армейцы" будут претендовать на чемпионство, если продолжат так играть, - передаёт слова Кузнецова Metaratings.ru.
Московский ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков в 5 матчах. Лидирующему "Локомотиву" "армейцы" уступают два очка, занимающему вторую строчку "Краснодару" - одно очко.
При этом красно-синие не потерпели в текущем сезоне РПЛ ни одного поражения (+3=2). Беспроигрышная серия ЦСКА длится с прошлого сезона и составляет на данный момент 19 матчей (+12=7). В июне 2025 года команду возглавило швейцарский тренер Фабио Челестини, в сезоне-2024/2025 ей руководил серб Марко Николич.
Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре красно-синих под руководством швейцарского главного тренера Фабио Челестини.
