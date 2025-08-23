Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
14:00
СпартакНе начат
Зенит
16:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
УфаНе начат
Черноморец
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
14:30
ТоттенхэмНе начат
Бернли
17:00
СандерлендНе начат
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
18:00
СельтаНе начат
Атлетико
20:30
ЭльчеНе начат
Леванте
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
19:30
НаполиНе начат
Дженоа
19:30
ЛеччеНе начат
Рома
21:45
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
ВердерНе начат
Хайденхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
16:30
ШтутгартНе начат
Байер
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
АугсбургНе начат
Санкт-Паули
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
18:00
ПарижНе начат
Ницца
20:00
ОсерНе начат
Лион
22:05
МетцНе начат

Дмитрий Кузнецов: футбол Челестини меня впечатляет. ЦСКА будет претендовать на чемпионство

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре красно-синих под руководством швейцарского главного тренера Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
- Футбол Челестини меня впечатляет: агрессивный, быстрый, скоростной, много голевых моментов. Мне очень нравится нынешний ЦСКА. Без сомнений, "армейцы" будут претендовать на чемпионство, если продолжат так играть, - передаёт слова Кузнецова Metaratings.ru.

Московский ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков в 5 матчах. Лидирующему "Локомотиву" "армейцы" уступают два очка, занимающему вторую строчку "Краснодару" - одно очко.

При этом красно-синие не потерпели в текущем сезоне РПЛ ни одного поражения (+3=2). Беспроигрышная серия ЦСКА длится с прошлого сезона и составляет на данный момент 19 матчей (+12=7). В июне 2025 года команду возглавило швейцарский тренер Фабио Челестини, в сезоне-2024/2025 ей руководил серб Марко Николич.

