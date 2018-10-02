Александр Шикунов: вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:20
Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов
Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов
Вчера, 23:36
"Сампдория" дома обыграла СПАЛ
"Сампдория" дома обыграла СПАЛ
Вчера, 23:27
Джон Терри: с удовольствием был гостем на матче "Спартака" (4)
Джон Терри: с удовольствием был гостем на матче "Спартака" (4)
Вчера, 23:08
Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из "Арсенала"
Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из "Арсенала"
Вчера, 22:52
Низкий уровень игры и судейства, приближение отставки Тихонова. Волжское дерби уже не то (1)
Низкий уровень игры и судейства, приближение отставки Тихонова. Волжское дерби уже не то (1)
Вчера, 22:15
Андрей Тихонов: замена в концовке - это моя ошибка
Андрей Тихонов: замена в концовке - это моя ошибка
Вчера, 22:13
Хосеп Гвардиола: Мбаппе к нам не приедет (2)
Хосеп Гвардиола: Мбаппе к нам не приедет (2)
Вчера, 21:48
Георгий Щенников пропустит не менее трёх недель (1)
Георгий Щенников пропустит не менее трёх недель (1)
Вчера, 21:36
Сергей Собянин: Акинфеев - большой мастер и человек
Сергей Собянин: Акинфеев - большой мастер и человек
Вчера, 21:28
Гус Хиддинк: Акинфеев - один из величайших вратарей российского футбола всех времён! (1)
Гус Хиддинк: Акинфеев - один из величайших вратарей российского футбола всех времён! (1)
Вчера, 20:36
"Тамбов" поднялся на 1-е место в ФНЛ (1)
"Тамбов" поднялся на 1-е место в ФНЛ (1)
Вчера, 20:25
В продаже на матч ЦСКА - "Реал" осталось менее 5 тысяч билетов (25)
В продаже на матч ЦСКА - "Реал" осталось менее 5 тысяч билетов (25)
Вчера, 20:10
Виллиан Жозе продлил контракт с "Реал Сосьедадом"
Виллиан Жозе продлил контракт с "Реал Сосьедадом"
Вчера, 19:36
Сергей Прядкин: двери в сборную для Акинфеева всегда открыты (1)
Сергей Прядкин: двери в сборную для Акинфеева всегда открыты (1)
Вчера, 19:16
Вячеслав Чанов: Лунёв заслуживает быть преемником Акинфеева (4)
Вячеслав Чанов: Лунёв заслуживает быть преемником Акинфеева (4)
Вчера, 19:01
"Краснодар-2" уверенно переиграл "Химки" (1)
"Краснодар-2" уверенно переиграл "Химки" (1)
Вчера, 18:42
"Рубин" - Крылья Советов": стали известны стартовые составы (1)
"Рубин" - Крылья Советов": стали известны стартовые составы (1)
Вчера, 18:02
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (5)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (5)
Вчера, 17:24
Николай Писарев: бывает, что судья не понимает, что он всего лишь обслуживающий персонал
Николай Писарев: бывает, что судья не понимает, что он всего лишь обслуживающий персонал
Вчера, 17:22
Николай Писарев: в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов и не оглядываться на другие страны
Николай Писарев: в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов и не оглядываться на другие страны
Вчера, 17:07
Виталий Мутко: Акинфееву низкий поклон (3)
Виталий Мутко: Акинфееву низкий поклон (3)
Вчера, 17:03
Максименко, Чернов и Чалов вызваны в "молодежку" (3)
Максименко, Чернов и Чалов вызваны в "молодежку" (3)
Вчера, 16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (24)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (24)
Вчера, 16:23
Фабио Капелло: Акинфеев – один из лучших, но Яшин – номер один (5)
Фабио Капелло: Акинфеев – один из лучших, но Яшин – номер один (5)
Вчера, 16:13
Что же это было? Детали поражения "Зенита" в Каспийске (10)
Что же это было? Детали поражения "Зенита" в Каспийске (10)
Вчера, 15:54
Станислав Черчесов: внимательно следим за Кокориным и Ари (17)
Станислав Черчесов: внимательно следим за Кокориным и Ари (17)
Александр Шикунов: вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что руководство самарского клуба на данный момент не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Андрея Тихонова.
"Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
"Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.