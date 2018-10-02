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Александр Шикунов: вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что руководство самарского клуба на данный момент не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Андрея Тихонова.

"Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
Теги: Шикунов Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 01:20
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