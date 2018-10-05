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Силкин: готов был к работе и во второй лиге. Но только чтоб с задачей,а не просто распил денег

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал как планировал продолжить свою карьеру после увольнения и динамовского клуба.

"С тех пор как ушел с "Динамо" было достаточно предложений. Всем отвечал – готов пойти хоть во вторую лигу, но чтоб с задачей. А не просто на распил денег. Такие проекты рушатся через год, как правило. В "Тосно" звали, когда команда только поднималась…

Я в "Динамо" прошел все ступеньки – от школы до главного тренера основного состава. Знаю, чем дышит наш футбол. Куда попало идти неохота. Зачем размениваться?", - рассказал Силкин.

СЭ
Теги: Силкин Динамо
Сегодня, 10:49
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#1  VitL  Белгород (Сегодня, 11:16)
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Болеет за:
«Спартак»
"распил денег" - вот главная причина нашего убогого футбола. В Англии и у команд 5-ого дивизиона есть стадионы, болельщики, а у нас... кому интересно смотеть на этих пильщиков и баблорубов?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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