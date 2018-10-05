Силкин: готов был к работе и во второй лиге. Но только чтоб с задачей,а не просто распил денег

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал как планировал продолжить свою карьеру после увольнения и динамовского клуба."С тех пор как ушел с "Динамо" было достаточно предложений. Всем отвечал – готов пойти хоть во вторую лигу, но чтоб с задачей. А не просто на распил денег. Такие проекты рушатся через год, как правило. В "Тосно" звали, когда команда только поднималась…Я в "Динамо" прошел все ступеньки – от школы до главного тренера основного состава. Знаю, чем дышит наш футбол. Куда попало идти неохота. Зачем размениваться?", - рассказал Силкин.