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Директор "Крыльев Советов": через три года команда должна попасть в еврокубки

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о задачах, которые стоят перед новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем.

"это серьезный тренер, который хорошо знает российский футбол. "Крылья Советов" стали для него уже седьмым российским клубом. Я с Миодрагом прекрасно работал в "Ростове", мы выиграли Кубок России, попали в Лигу Европы. При выборе нового тренера у нас не было никаких сомнений, что им должен стать Божович. Во многих клубах он добивался лучших результатов в их истории. С пермским "Амкаром" он стал четвертым в чемпионате, дошел до финала Кубка России, с тульским "Арсеналом" занял седьмое место в прошлом сезоне, "Ростов" выиграл при нем первый трофей.

Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в РПЛ, создать новую команду. На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы. У "Крыльев Советов" прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках", - цитирует Шикунова "Р-Спорт".
Теги: Крылья Советов Шикунов Божович
Сегодня, 21:15
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 21:35)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
если что они хорошие друзья со слов Шикунова!Эти слова сказал более месяца назад
Божович вс


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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