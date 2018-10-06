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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Градиленко: у "Зенита" сильнее состав, чем у "Краснодара"
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Градиленко поделился ожиданиями от предстоящего матча "Зенита" с "Краснодаром".
"Видимо, тренерский штаб сумел изменить тактику. Раньше все силы соперника были направлены на то, чтобы остановить Смолова. Сейчас сразу несколько футболистов атакующей линии способны создавать опасные моменты и реализовывать их. Это раскрепостило их, сделав игру более интересной.
"Зенит" играет дома, поэтому именно ему я бы отдал преимущество. Поддержка родных болельщиков сыграет свою роль. Кроме того, если судить по отдельным персоналиям, то их состав сильнее. Но всё это — лишь предположения. Посмотрим, что произойдёт на поле", - цитирует Градиленко RT.
"Видимо, тренерский штаб сумел изменить тактику. Раньше все силы соперника были направлены на то, чтобы остановить Смолова. Сейчас сразу несколько футболистов атакующей линии способны создавать опасные моменты и реализовывать их. Это раскрепостило их, сделав игру более интересной.
"Зенит" играет дома, поэтому именно ему я бы отдал преимущество. Поддержка родных болельщиков сыграет свою роль. Кроме того, если судить по отдельным персоналиям, то их состав сильнее. Но всё это — лишь предположения. Посмотрим, что произойдёт на поле", - цитирует Градиленко RT.
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