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Дмитрий Градиленко: у "Зенита" сильнее состав, чем у "Краснодара"

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Градиленко поделился ожиданиями от предстоящего матча "Зенита" с "Краснодаром".

"Видимо, тренерский штаб сумел изменить тактику. Раньше все силы соперника были направлены на то, чтобы остановить Смолова. Сейчас сразу несколько футболистов атакующей линии способны создавать опасные моменты и реализовывать их. Это раскрепостило их, сделав игру более интересной.

"Зенит" играет дома, поэтому именно ему я бы отдал преимущество. Поддержка родных болельщиков сыграет свою роль. Кроме того, если судить по отдельным персоналиям, то их состав сильнее. Но всё это — лишь предположения. Посмотрим, что произойдёт на поле", - цитирует Градиленко RT.
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 13:03
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#3  Parshin   (Сегодня, 13:41)
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online

"Красный Дар" с бычьей эмблемой на груди выиграет,
"Зина" - капризуля проиграет...
...
- Ой, Вань,гляди какие дзюбики!
Все в майках цвета фиолет.
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьет.
- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
"Зенит", обидеть норовишь.
То футболисты, а не "дзюбики"
А Дзюба главный их мальчиш
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 13:28)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Spartacus1971
Игры нет у бомжей,быки скорее всего победят,хотя я за ничью.

\Чем больше серия побед, тем выше шанс на просёр, - краснодар не располагает 3 Марадона, 3 Пирло, 2 Мальдини, 1 Неста, 1 Каннаваро и 1 Яшин.


Ничья 0-0, результат уже известен.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 13:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Игры нет у бомжей,быки скорее всего победят,хотя я за ничью.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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