Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

ЦСКА включился в борьбу за игрока из чемпионата Уругвая - источник

ЦСКА рассматривает вариант с усилением центра обороны за счёт игрока из Южной Америки.
Фото: ПФК ЦСКА
В сферу интересов московского клуба попал защитник Хулиан Мильян, выступающий за "Насьональ". Об этом сообщает журналист Родри Васкес на своих страницах.

По информации источника, интерес к защитнику также проявляют "Крус Асуль" и неназванный клуб из Бразилии.

Мильян перебрался в "Насьональ" в январе 2025 года. За это время он провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,3 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится