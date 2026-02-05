ЦСКА включился в борьбу за игрока из чемпионата Уругвая - источник

ЦСКА рассматривает вариант с усилением центра обороны за счёт игрока из Южной Америки.

Фото: ПФК ЦСКА

В сферу интересов московского клуба попал защитник Хулиан Мильян, выступающий за "Насьональ". Об этом сообщает журналист Родри Васкес на своих страницах.



По информации источника, интерес к защитнику также проявляют "Крус Асуль" и неназванный клуб из Бразилии.



Мильян перебрался в "Насьональ" в январе 2025 года. За это время он провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,3 млн евро.