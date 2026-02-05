Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Рубин" подпишет нового вратаря - источник

Вратарь Алексей Кеняйкин близок к продолжению карьеры в "Рубине".
Фото: ФК "Волга"
Как сообщает источник, голкипер успешно прошёл просмотр в казанском клубе. Ранее выступавший за "Оренбург", "Торпедо" и "Волгу" футболист уже сдал все необходимые тесты и должен пройти заключительный этап углублённого медицинского обследования. В "Рубине" рассматривают Кеняйкина как кандидата на позицию второго или третьего вратаря.

В сезоне-2025/26 голкипер провёл за ульяновский клуб 13 матчей, пропустил 22 мяча и дважды сыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru

