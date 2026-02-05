Как сообщает источник, голкипер успешно прошёл просмотр в казанском клубе. Ранее выступавший за "Оренбург", "Торпедо" и "Волгу" футболист уже сдал все необходимые тесты и должен пройти заключительный этап углублённого медицинского обследования. В "Рубине" рассматривают Кеняйкина как кандидата на позицию второго или третьего вратаря.
В сезоне-2025/26 голкипер провёл за ульяновский клуб 13 матчей, пропустил 22 мяча и дважды сыграл на ноль.
Источник: Metaratings.ru
"Рубин" подпишет нового вратаря - источник
Вратарь Алексей Кеняйкин близок к продолжению карьеры в "Рубине".
Фото: ФК "Волга"