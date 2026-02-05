Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Партизан" сделал объявление по двум футболистам, которых хотел приобрести ЦСКА

Сербский "Партизан" подтвердил факт получения предложения от ЦСКА по двум своим защитникам - Николе Симичу и Милану Рогановичу.
Фото: Getty Images
Информация об этом была опубликована на официальном сайте белградского клуба. В "Партизане" сообщили, что московский клуб выходил с конкретным предложением в зимнее трансферное окно, однако оно не устроило сербскую сторону с финансовой точки зрения, в связи с чем переговоры были прекращены.

Ранее сообщалось, что ЦСКА был готов заплатить за Симича и Рогановича около девяти миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится