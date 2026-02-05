Информация об этом была опубликована на официальном сайте белградского клуба. В "Партизане" сообщили, что московский клуб выходил с конкретным предложением в зимнее трансферное окно, однако оно не устроило сербскую сторону с финансовой точки зрения, в связи с чем переговоры были прекращены.
Ранее сообщалось, что ЦСКА был готов заплатить за Симича и Рогановича около девяти миллионов евро.
"Партизан" сделал объявление по двум футболистам, которых хотел приобрести ЦСКА
Сербский "Партизан" подтвердил факт получения предложения от ЦСКА по двум своим защитникам - Николе Симичу и Милану Рогановичу.
Фото: Getty Images