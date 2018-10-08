В "Краснодаре" прокомментировали новость о драке Мамаева в московском кафе

Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов отреагировал на появившуюся ранее в СМИ информацию об участии российского хавбека клуба Павла Мамаева в избиении чиновника Минпромторга России Дениса Пака.На вопрос, связывался ли кто-либо из руководства краснодарского клуба с футболистом, Хакунов ответил достаточно резко."И что? Нет, конечно, не связывался! У нас три дня выходных: ребят отпустили, все разошлись. У нас три дня выходных. У людей есть личное время. У вас бывает личное время?" — ответил Хакунов.