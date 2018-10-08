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В "Краснодаре" прокомментировали новость о драке Мамаева в московском кафе

Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов отреагировал на появившуюся ранее в СМИ информацию об участии российского хавбека клуба Павла Мамаева в избиении чиновника Минпромторга России Дениса Пака.

На вопрос, связывался ли кто-либо из руководства краснодарского клуба с футболистом, Хакунов ответил достаточно резко.

"И что? Нет, конечно, не связывался! У нас три дня выходных: ребят отпустили, все разошлись. У нас три дня выходных. У людей есть личное время. У вас бывает личное время?" — ответил Хакунов.
ФАН
Теги: Мамаев Кокорин Краснодар
Сегодня, 22:08
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#1  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда Ионова бухим в Питере поймали, когда тот гаишника материл, и грозил ему проблемами, так его быстро на хер из клуба убрали, репутация дороже.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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