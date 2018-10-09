Новости партнеров

Андрей Лунев тренируется по индивидуальной программе

Сборная России проводит утреннюю тренировку.

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев тренируется по индивидуальной программе в тренажерном зале, остальные игроки – в общей группе.

26-летний вратарь вчера пропустил занятие команды из-за повреждения, хавбек ЦСКА Алан Дзагоев занимался отдельно. Ранее расположение сборной России покинул полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

Пресс-служба сборной России
Теги: Сборная России Лунев
Сегодня, 12:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 12:57)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дайте Андрюхе оправиться.Антонину в рамку.В крайнем случае упадет и изобразит приступ эпилепсии,артистка еще та.Или можно Гилерме,большой любитель пропускать в очко.Вообще вызванные товарищи вызывают огромные вопросы по своему уровню.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.