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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Лунев тренируется по индивидуальной программе
Сборная России проводит утреннюю тренировку.
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев тренируется по индивидуальной программе в тренажерном зале, остальные игроки – в общей группе.
26-летний вратарь вчера пропустил занятие команды из-за повреждения, хавбек ЦСКА Алан Дзагоев занимался отдельно. Ранее расположение сборной России покинул полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.
Пресс-служба сборной России
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев тренируется по индивидуальной программе в тренажерном зале, остальные игроки – в общей группе.
26-летний вратарь вчера пропустил занятие команды из-за повреждения, хавбек ЦСКА Алан Дзагоев занимался отдельно. Ранее расположение сборной России покинул полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.
Пресс-служба сборной России
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