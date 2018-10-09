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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"РЖД" о разбитом Кокориным и Мамаевым вагоне: бред все это
Заместитель начальника дирекции скоростного сообщения "РЖД" Алексей Ильиных опроверг информацию о беспорядках в поезде с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Бред все это, я не знаю, кто там чего мелет что попало. Есть у нас человек специальный. Уже все скажет, уже пресс-релиз подготовлен", – сказал Ильиных.
Футболисты ранним утром 8 октября сначала вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, избили его (так, что водитель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой). А затем продрались в кафе с с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
"Они разнесли целый вагон Сапсана" - что делали Кокорин с Мамаевым ночью, до инцидентов
"Бред все это, я не знаю, кто там чего мелет что попало. Есть у нас человек специальный. Уже все скажет, уже пресс-релиз подготовлен", – сказал Ильиных.
Футболисты ранним утром 8 октября сначала вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, избили его (так, что водитель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой). А затем продрались в кафе с с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
"Они разнесли целый вагон Сапсана" - что делали Кокорин с Мамаевым ночью, до инцидентов
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