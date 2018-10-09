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"РЖД" о разбитом Кокориным и Мамаевым вагоне: бред все это

Заместитель начальника дирекции скоростного сообщения "РЖД" Алексей Ильиных опроверг информацию о беспорядках в поезде с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Бред все это, я не знаю, кто там чего мелет что попало. Есть у нас человек специальный. Уже все скажет, уже пресс-релиз подготовлен", – сказал Ильиных.

Футболисты ранним утром 8 октября сначала вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, избили его (так, что водитель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой). А затем продрались в кафе с с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

"Они разнесли целый вагон Сапсана" - что делали Кокорин с Мамаевым ночью, до инцидентов
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:20
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#10  Седой  Россия (Сегодня, 19:35)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ржд не выгодно сообщать.
Автор, а зачем они пРодирались в кафе с чиновником?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Нужно их судить, но если и сейчас до суда дело не дойдет,

До суда дойдет, но не посадят... Условно дадут, либо большой штраф...

Цитата: Fen
А что еще должен сказать РЖД? У них такие репутационные потери будут, если признаются

Совершенно верно, РЖД просто жопу прикрывает... ибо есть возможность. Ведомство, епть!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Уже замяли дело
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Простите, и часовню тоже - я развалил?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:45)
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Много сейчас этих подонков везде.
Нужно их судить, но если и сейчас до суда дело не дойдет, то это будет не только репутационный удар по клубам и российскому футболу, но и по системе юстиции в России.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Sandr_71   (Сегодня, 18:23)
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Цитата: Александр Иванов
Ничего себе банда ахаха Господи, это просто Кокоша и Мамай - да хорош уже. Припишите им ещё изнасилование тех же баб, что на Роналду подали. Что за мир стал - кругом какие-то нытики и сопляки вечно жалующиеся

получил бы ты от них ни за что по морде, посмотрел бы я на тебя, герой. епт.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#4  Fen   (Сегодня, 18:18)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А что еще должен сказать РЖД? У них такие репутационные потери будут, если признаются, что не обеспечили безопасность пассажиров на самом брендовом маршруте, что проще всем пассажирам вагона по 5 лямов презентовать.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#3  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 18:04)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если честно... Сколько было драк в молодости. И сами давали и получали естественно.
Но как-то впятером одного не били.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:29)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего себе банда ахаха Господи, это просто Кокоша и Мамай - да хорош уже. Припишите им ещё изнасилование тех же баб, что на Роналду подали. Что за мир стал - кругом какие-то нытики и сопляки вечно жалующиеся
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 17:22)
  • +11
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
Успели занести 5 лямов


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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