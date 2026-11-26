Матч Лиги Европы прервали из-за массовых беспорядков - болельщика унесли на носилках

Встречу "Бешикташа" с "Хапоэлем" из Беэр-Шевы в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы пришлось остановить из-за беспорядков на трибунах.

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Команды проводили матч на нейтральном поле в Батуми. На 26-й минуте датский арбитр прервал игру из-за происходящего в секторе турецких болельщиков. Как было видно в трансляции Okko Спорт, фанаты ломали кресла и бросались ими.



Один из поклонников "Бешикташа" упал с нижнего яруса трибуны и потерял сознание. К пострадавшему подбежали футболисты турецкого клуба, после чего болельщика унесли на носилках. Часть зрителей самостоятельно покинула арену.



В итоге обе команды были вынуждены уйти в раздевалки. Первыми покинуть поле решили футболисты израильского клуба.