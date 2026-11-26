- Формат просто не вызывает никакого интереса. Подход к Кубку настолько несерьезный, что можно ждать чего-угодно. Хотя кроме провала "Локомотива" особых сюрпризов нет. Вернул бы схему, когда в самый маленький городок могла приехать команда высшей лиги. А сегодня будто высшая раса отдельно от низшей. Это неправильно.
Я работал в одном клубе, где мне босс сказал – нам "пофиг" Кубок, можешь сразу вылетать. А в Грозном наоборот – руководство мечтает повторить выигрыш турнира в далеком 2004-м году. Так что отношение у всех разное. Мы видим, на "Локомотив" сейчас пришло что-то типа 240 человек. Всем ясно, что у команды сегодня совсем иные приоритеты.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Будто высшая раса отдельно от низшей": Ташуев раскритиковал формат Кубка России
Бывший главный тренер "Краснодара", "Ахмата" и "Факела" Сергей Ташуев подвел для Rusfootball.info итоги группового турнира Кубка России.
Фото: РФС