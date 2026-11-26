- "Динамо" начало безалаберно – к 7-й минуте "Факел" имел три явных момента, потом еще не засчитанный гол, не назначенный пенальти. Но, понятно, что состав у бело-голубых сначала был далеким от оптимального.
Во втором тайме по мере появления основных игроков пошла уже совсем другая игра. Парадокс, но эти мало что значащие кубковые матчи порой смотрибельнее зажатых игр чемпионата. И во втором тайме мы увидели очень много пространства, игру абсолютно без центра поля, атака на атаку. Поэтому применительно к выезду динамовцев в Самару оценивать их сегодняшнюю игру невозможно. "Динамо" играет сейчас в самый современный футбол, но плохое поле не позволит создать много этюдов. Мой прогноз, что выиграют там все же, пусть и в борьбе.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info