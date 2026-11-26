- Я не склонен винить Карседо, что привез в Оренбург абсолютно всю основу, кроме Барко. Просто он расценил этот матч, как игровую тренировку. Не самое приятное поле, но в Москве сейчас не лучше. Да, матч абсолютно ничего не решал, однако оставлять дома группу игроков тоже было неправильно.
Без Барко мяч опять абсолютно не держался. Как его нет, в середине сразу все ломается. Сейчас многое зависит от того, будет ли готов он к Воронежу в понедельник. Если нет, "Спартак" там вряд ли выиграет, "Факел" будет зубами цеплять за очки. Сегодня опять действовал полуфлангами, что снижает атакующий потенциал и легко просчитывается. Видели, что сзади при стандартах полный "пожар". О нелепом пропущенном мяче вообще не говорю. Отсутствие мотивации тоже, наверное, повлияло на действия игроков.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info