ЦСКА может отдать двух игроков ради подписания колумбийского форварда - источник

ЦСКА рассматривает возможность расставания с двумя аргентинскими футболистами ради подписания нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Кевина Вивьероса.

Фото: ПФК ЦСКА

Как пишет журналист Герман Гарсия Грова, в пятницу в Бразилию отправится представитель армейского клуба, который займётся вопросом перехода 26-летнего колумбийца. В рамках переговоров российская сторона может предложить права на Родриго Вильягру и Лусиано Гонду.



Финансовые запросы бразильского клуба составляют 20 миллионов долларов без учёта бонусов, размер которых может достигнуть ещё семи миллионов.



За время выступлений в составе "Атлетико Паранаэнсе" Вивьерос отметился 38 результативными действиями (32 гола и шесть передач) в 63 встречах.