Как пишет журналист Герман Гарсия Грова, в пятницу в Бразилию отправится представитель армейского клуба, который займётся вопросом перехода 26-летнего колумбийца. В рамках переговоров российская сторона может предложить права на Родриго Вильягру и Лусиано Гонду.
Финансовые запросы бразильского клуба составляют 20 миллионов долларов без учёта бонусов, размер которых может достигнуть ещё семи миллионов.
За время выступлений в составе "Атлетико Паранаэнсе" Вивьерос отметился 38 результативными действиями (32 гола и шесть передач) в 63 встречах.
ЦСКА может отдать двух игроков ради подписания колумбийского форварда - источник
ЦСКА рассматривает возможность расставания с двумя аргентинскими футболистами ради подписания нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Кевина Вивьероса.
Фото: ПФК ЦСКА