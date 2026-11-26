По итогам группового этапа болельщиков ждут два громких противостояния: московское "Динамо" встретится с "Зенитом", а ЦСКА сыграет со "Спартаком".
В двух других парах сойдутся "Крылья Советов" и "Краснодар", а также "Оренбург" и "Ростов".
Все пары Пути регионов:
"СКА-Хабаровск" - "Акрон";
"Нижний Новгород" - "Факел";
"Волга" (Ульяновск) - "Рубин";
"Волна" - "Балтика".
Борьба за трофей возобновится весной 2027 года. Первые встречи в рамках плей-офф Пути РПЛ состоятся 1-3 марта, ответные - 15-17 марта.
Определились все пары плей-офф Кубка России
Стали известны все участники плей-офф Пути РПЛ и пары очередного раунда Пути регионов Кубка России.
Фото: РФС