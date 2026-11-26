Турецкая футбольная федерация (TFF) намерена добиться наказания виновных в инциденте с болельщиками "Бешикташа" на матче Лиги Европы в Батуми.

Фото: Getty Images

Мы будем действовать решительно на национальных и международных платформах, чтобы обеспечить принятие всех необходимых мер, в частности с УЕФА, и привлечение причастных к ответственности, - говорится в заявлении TFF.

В организации осудили действия сотрудников правоохранительных органов Грузии и пообещали добиваться расследования произошедшего.- Пусть никто не забывает, что мы не будем молчать перед лицом неуважения, дискриминации и нарушений безопасности, направленных против представителей и болельщиков турецкого футбола.Из-за столкновений болельщиков с полицией команды не играли 35 минут. После возобновления встречи "Бешикташ" забил два мяча и в итоге обыграл "Хапоэль" из Беэр-Шевы со счётом 2:1.