"Динамо" победило "Факел" и вышло в плей-офф Пути РПЛ

Московское " Динамо " завершило групповой этап Кубка России домашней победой над "Факелом" со счётом 2:1.

Фото: ФК "Динамо"

Гости могли выйти вперёд уже на 14-й минуте, однако гол Равиля Нетфуллина отменили после вмешательства VAR из-за положения вне игры.



В начале второго тайма преимущество "бело-голубым" обеспечил Артур Гомес. На 87-й минуте Бителло отправил второй мяч в ворота гостей, но практически сразу Антон Ковалёв сократил отставание "Факела". На большее воронежской команде не хватило времени.



Подопечные Сандро Шварца с 12 очками финишировали вторыми в группе В и продолжат борьбу за трофей в плей-офф Пути РПЛ. "Факел", имеющий в активе шесть баллов, занял третью позицию и отправился в Путь регионов.

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Факел