Гости могли выйти вперёд уже на 14-й минуте, однако гол Равиля Нетфуллина отменили после вмешательства VAR из-за положения вне игры.
В начале второго тайма преимущество "бело-голубым" обеспечил Артур Гомес. На 87-й минуте Бителло отправил второй мяч в ворота гостей, но практически сразу Антон Ковалёв сократил отставание "Факела". На большее воронежской команде не хватило времени.
Подопечные Сандро Шварца с 12 очками финишировали вторыми в группе В и продолжат борьбу за трофей в плей-офф Пути РПЛ. "Факел", имеющий в активе шесть баллов, занял третью позицию и отправился в Путь регионов.
"Динамо" победило "Факел" и вышло в плей-офф Пути РПЛ
Московское "Динамо" завершило групповой этап Кубка России домашней победой над "Факелом" со счётом 2:1.
Фото: ФК "Динамо"