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Андрей Воронин: никаких оправданий Кокорину просто быть не может

Бывший игрок "Динамо" Андрей Воронин отметил, что не может найти объяснения поступку Александра Кокорина, который вместе с друзьями избил двух человек в Москве.

- Вы всегда защищали Кокорина. Сейчас есть хоть один аргумент в его пользу?

- Нет. Тут все ясно… То, что я увидел… Я не понял только одного.

- Чего именно?

- Я достаточно хорошо знаю Кокору. Мы играли в "Динамо", общались. Шокирован тем, каким он предстал на двух на видео. Не мог себе представить, что он способен такое сотворить. Что у него было в голове? И у Мамаева? На какой почве случился конфликт? И был ли вообще конфликт? Но когда впятером избивают ногами человека… Какие тут можно найти оправдания? Что же с ним могло произойти?

- Наверное, алкогольное опьянение.

- Ох… Сложно сказать. Я всегда его видел на позитиве. Он был как ребенок. Добрый такой парень, улыбчивый. Сложно было представить, что его можно вывести на какие-то негативные эмоции. А тут стулом ударить… Одно дело, когда тебя бьют, ты можешь защищаться. Но тут-то на ровном месте, впятером на одного! Оправданий никаких здесь быть просто не может.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 01:23
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#1  Makc33   (Сегодня, 02:00)
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Динамо есть Динамо ,не забывай где он играет сейчас Баблом газовым закидали,все косяки его прикрывали Там ради достижения сиюминутной цели ни перед чем не остановятся тем более бабло то государственное,вот и поверил человек что он Бог и ему все можно По моему тут все понятно почему он таким стал
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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