Рамирес: все команды Европы смотрят на Батракова

«Он молодой, хороший игрок. Он это показывает каждый матч, и это очень важно для него. Все команды Европы смотрят на него, и, если есть предложения, то только ему решать.
В какой чемпионат лучше перейти Батракову? Я не знаю, это ему решать. Просто удачи ему», — заявил Рамирес «Совспорту».
Алексей Батраков в нынешнем сезоне забил шесть голов в восьми матчах. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 12 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста
Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес поделился мнением о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"